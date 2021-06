Alloggi Erp: proseguono gli interventi alle terrazze in via di Merlo

In via Puglia installato un cancello per impedire l’accesso agli sconosciuti

Prosegue il ciclo di incontri tra l’amministrazione comunale e gli inquilini degli alloggi Erp del Comune di Pisa. Nei giorni scorsi l’assessore alle Politiche abitative Gianna Gambaccini ha ricevuto in Comune alcuni abitanti dei quartieri Erp di via Merlo e via Bernini. Erano presenti anche i tecnici di Apes e la consigliera comunale Veronica Poli. Diverse le problematiche che sono state discusse nel corso della riunione. "Come amministrazione comunale uno dei nostri principali obiettivi è quello di riqualificare gli alloggi popolari e dare dignità a chi vive in questi quartieri - dichiara Gianna Gambaccini - per quanto riguarda via Merlo, in particolare, ho comunicato agli abitanti la prossima ripartenza degli interventi riguardanti le terrazze di alcuni alloggi: i lavori sono stati infatti affidati alla ditta assegnataria per un importo complessivo di circa 30mila euro. Altre terrazze erano già state riqualificate a marzo scorso".

"Sempre in via Merlo - prosegue Gambaccini - verranno avviati entro l’anno anche i lavori di ristrutturazione finalizzati all’efficientamento energetico delle abitazioni, grazie ad un finanziamento di circa un milione di euro che ci siamo assicurati partecipando ad un bando regionale con un progetto presentato insieme ad Apes che prevede il cofinanziamento comunale di circa 700mila euro. Per quanto riguarda il problema degli allagamenti dei viali nella parte centrale del quartiere a seguito delle piogge, Apes e Pisamo sono al lavoro per redigere un progetto che possa risolvere definitivamente il problema. Infine Apes e Polizia Municipale hanno già programmato in via di Merlo alcuni interventi di rimozione delle auto abbandonate. Una volta linberata l’ìarea verrà applicato il regolamento dei parcheggi che abbiamo approvato insieme ad Apes".

Proseguono intanto gli interventi anche in altri in altri quartieri popolari. "Insieme ad Apes - conclude Gambaccini - abbiamo installato un cancello all’ingresso di via Puglia, così come promesso agli abitanti del quartiere. La cancellata consentirà di impedire l’accesso di sconosciuti al giardino del palazzo ed evitare nuove occupazioni abusive di alloggi".