Edificio instabile in zona aeroporto: sedici famiglie allontanate

Intervento dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, 16 settembre, in via Fratelli Antoni, zona aeroporto, a Pisa. Si è infatti verificato in un complesso residenziale un dissesto statico.

Sedici appartamenti costituenti parte del complesso risultano inagibili e le famiglie occupanti saranno allontanate. Sono in corso ulteriori verifiche ed il recupero dei beni di prima necessità. Sul posto anche Polizia municipale di Pisa e la Protezione civile.

