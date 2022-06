Stazione, molesta i viaggiatori per chiedere l'elemosina: allontanato

Emesso dalla Sezione misure di Prevenzione della Questura il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pisa nei confronti di un 53enne, residente ne livornese, più volte 'pizzicato' dai poliziotti della Polfer a molestare i viaggiatori di passaggio dalla stazione di Pisa Centrale per chiedere con insistenza l'elemosina. La Questura, su proposta della Polizia ferroviaria, ha verificato che l’uomo non aveva alcun interesse lecito a recarsi a Pisa e pertanto è stato allontanato dalla città con il provvedimento firmato dal questore; nel caso non rispetti il divieto, verrà denunciato alla Procura della Repubblica.