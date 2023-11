"Riteniamo importante e soprattutto tempestivo l’intervento dell’amministrazione comunale di Pontedera che ha messo a disposizione mezzo milione di euro per un primissimo supporto e sostegno ai privati, alle attività commerciali, che abbiano subito danni a causa dell’evento alluvionale. Noi siamo pronti a fare la nostra parte offrendo un supporto per predisporre la domanda di contributi". Arriva da Confesercenti Toscana, con le sue presidenti Valdera e Pontedera Futura Cavallini e Valentina Aurilio, il plauso per l’iniziativa messa in campo dal Comune di Pontedera per rispondere alla prima fase di ripartenza per coloro che hanno subito danni a seguito dell’alluvione.

"La nostra sede di via Castelli a Pontedera è a disposizione dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio - spiegano Cavallini e Aurilio - per dare un supporto agli associati che avessero bisogno di compilare la domanda per accedere ai fondi messi a disposizione dal Comune. Comune che ha dimostrato di comprendere immediatamente la gravità della situazione, offrendo un proprio contributo in aggiunta a quelli che arriveranno dai canali legati allo stato di emergenza".

Confesercenti Toscana che è impegnata anche a livello regionale "per mettere a punto - aggiunge il responsabile provinciale Claudio Del Sarto - un tavolo di crisi con l’assessore Leonardo Marras e soprattutto per offrire propri finanziamenti in tempi rapidissimi che coprano l’emergenza di liquidità che le attività vittime di danni stanno vivendo. Proprio per questo grazie all’impegno del nostro presidente regionale Nico Gronchi è stato messo a punto insieme a Italia Comfidi un prodotto mirato per quelle attività che hanno subito danni dalle alluvioni: si tratta di un finanziamento da 10 a 20.000 euro destinato alla liquidità immediata con una durata massima fino a cinque anni ma soprattutto un preammortamento di sei mesi. L’istruttoria - conclude Del Sarto - sarà veloce con costi praticamente azzerati. Una risposta immediata a chi ad esempio vuole ripartire con l’acquisto di nuova merce o deve completare interventi di rifacimenti dopo i danni subiti. La nostra sede è a disposizione per ogni tipo di informazione".