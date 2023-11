Alluvione a Pontedera: operativo il conto corrente per le donazioni

E' operativo il conto corrente bancario sul quale è possibile fare le donazioni che andranno ad integrare il fondo comunale, da mezzo milione di euro, messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale di Pontedera per garantire un aiuto immediato e concreto a chi è stato colpito dalle conseguenze del maltempo del 2 novembre scorso.

Queste le coordinate del conto, aperto presso la Banca di Pisa e Fornacette: Iban IT05V0856270910000000305582 con intestatario Comune di Pontedera - Gestione Tesoreria Comunale e causale 'Ripart.Ti.Amo Pontedera - un aiuto dopo l'evento alluvionale'. Le somme raccolte dai privati confluiranno nel fondo per la ripartenza, per il quale è già possibile, da alcuni giorni, presentare la domanda per il contributo danni.

"Si tratta di un intervento importante - si legge in una nota dell'amministrazione - messo in campo dal Comune, con fondi propri, che non è nè sostitutivo, nè alternativo, a quello ordinario predisposto dalla gestione dell'evento di protezione civile. Le risorse messe a disposizione non hanno carattere risarcitorio, ma una funzione di sostegno e supporto per la ripartenza, con un massimo di mille euro per i privati e di 3mila euro per le attività".

Il termine per presentare le domande on line è il 24 novembre. Chi avesse necessità di supporto può contattare il numero 0587299310 (lunedì, mercoledì e venerdì 9 - 13, martedì e giovedì 10 - 12).