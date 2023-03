I 'canguri' della scuola paritaria 'Santa Teresa' in visita alla 46° Brigata Aerea

La sezione 'Canguri' della scuola Paritaria 'Santa Teresa' CIF di Cascina ha partecipato alla manifestazione organizzata dalla 46° Brigata Aerea per i 100 anni dell’Aereonautica Militare Italiana. Un giorno, martedì 28 marzo, indimenticabile che le maestre Greta Andrei ed Anna Masi, insieme ai loro piccoli studenti, hanno voluto celebrare in modo speciale formando la '46° Brigatina Aerea'.

I bambini e le maestre hanno costruito delle ali aeree da mettere in spalla simulando gli aerei militari con tanto di bandiera italiana e stemma della '46° Brigatina Aerea'. Un sottufficiale li ha accompagnati a visitare l'interno degli aerei stessi rispondendo ai curiosi quesiti dei bambini alati. L’iniziativa ha riscosso enorme successo tra i militari e i civili che hanno fermato i bambini e le maestre più volte per fare domande e scattare fotografie a riguardo.

Per concludere in bellezza, un saluto speciale da parte del Generale B.A. Giuseppe Addesa con la promessa eccezionale di visitare la scuola paritaria 'Santa Teresa' CIF di Cascina per consegnare alla sezione 'Canguri' un premio particolare. "Oggi è stata la dimostrazione che l'apprendimento non si limita solo alla famiglia ed alla scuola ma viene stimolato anche da ciò che i bambini vivono direttamente, dalle esperienze intraprese all'interno della loro comunità" spiega la maestra Greta Andrei. "Ci sentiamo enormemente grati per questa esperienza e ringraziamo di cuore l’Aeronautica Militare Italiana che l'ha permessa".