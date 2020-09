Chianni: alunno positivo al Coronavirus, classe e maestre in isolamento

Un alunno di quarta elementare è risultato positivo al tampone per il Coronavirus a Chianni, in provincia di Pisa. Lo ha spiegato ieri sera, 23 settembre, il sindaco Giacomo Tarrini, informando sulle misure preventive prese secondo le indicazioni della Asl, in particolare per quanto riguarda la scuola frequentata.

"Siamo stati contattati dalla Asl - dice in un video su Facebook - e siamo venuti a conoscenza che sul nostro comune ci sono due casi di positività al Covid-19". Se uno è di una persona residente ma non domiciliata a Chianni, quindi non presente sul territorio comunale, l'altro riguarda proprio "un bimbo di quarta elementare risultato con una carica modesta di positività al Covid-19. Sono scattate tutte le misure di prevenzione caratteristiche di questa situazione, stiamo contattando le famiglie per informarle che i bimbi dovranno rimanere a casa in isolamento preventivo, così come le maestre entrate a contatto con il positivo nei giorni scorsi".

Resta a casa quindi la classe con le relative insegnanti: "Sarà effettuato un tampone di conferma - espone ancora il primo cittadino - se viene confermata la positività continuerà l'isolamento preventivo, diversamente tutto tornerà come prima, non appena riscontrata la negatività al virus". Infine Tarrini invita a "mantenere alta l'attenzione" ricordando di "mantenere le distanze di sicurezza, indossare la mascherina, evitare gli assembramenti", rivolgendosi in particolare ai giovani: "E' il caso in questo momento di stare davvero attenti a non esporsi a rischi che possano mettere a repentaglio la salute di tutti".