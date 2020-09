Vecchiano: alunno positivo al Coronavirus alla scuola primaria di Migliarino

Un caso di positività al Coronavirus tra gli alunni della scuola primaria statale di Migliarino. Lo rende noto il sindaco di Vecchiano, Massimiliano Angori. Per gli alunni è subito scattato il protocollo previsto in questi casi.

"La dirigente scolastica, la professoressa Sonia Pieraccioni - spiega Angori - ha prontamente fornito alla Asl i nominativi di tutti gli alunni e le insegnanti venuti a contatto col caso positivo individuato. Tutti sono già stati avvisati, e posti in quarantena cautelativa in attesa di effettuare il tampone che è già stato opportunamente prenotato. Preciso che il caso positivo in questione mancava da scuola già da mercoledì scorso, e che gli spazi scolastici sono stati sottoposti a sanificazione alla fine della scorsa settimana in vista delle operazioni di voto, dal momento che il plesso è anche seggio elettorale". I locali scolastici saranno adesso sottoposti a nuova sanificazione prima della ripresa delle lezioni. "Nei prossimi giorni - conclude Angori - l'Istituto Comprensivo Daniela Settesoldi fornirà puntuali e adeguate informazioni e aggiornamenti circa la ripartenza delle attività didattiche".