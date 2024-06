Lontano dalla montagna, semplicemente, non può stare. Nuova impresa per l'escursionista pisano - di San Giuliano Terme - Marcello Villani, uno dei due 'ragazzi pisani' che ormai da anni con PisaToday seguiamo nelle loro imprese sportive, l'ultima delle quali, l'attacco (pacifico, purtroppo sfumato) ai 7mila metri del Lenin Peak, è stata anche premiata a Milano in un evento di settore. Questa volta Marcello ha gareggiato da solo, ma la coppia di amici tornerà presto insieme, perché c'è una promessa da mantenere...

Intanto, Marcello ha conquistato i 460 chilometri dell'Alvi Trail, un tracciato che percorre l'intera Liguria, 'dalle Alpi alle Cinque Terre', recita il nome della competizione. L'escursionista ha chiuso in 69 ore, dopo 8 giorni di gara (da sabato 15 a sabato 22 giugno), chiudendo con il secondo miglior tempo. In tutto, 22mila i metri di dislivello, per tappe giornaliere di media da 60 chilometri al giorno, fra pendii e crinali. In pratica, un lungo sentiero che collega tutti i percorsi regionali, che parte da Ventimiglia (Rocchetta Nervina) e si chiude a Porto Venere.

Ciao Marcello, come è andata e come è nata l'idea?

"Questa gara l'avevo puntata già da qualche anno. Avevo l'idea di attraversare tutta la Ligura, è una regione a cui sono affezionato, ci sono nato e ci sta la mia compagna, era un desiderio che avevo. Non sono mai riuscito a farla per un motivo o per l'altro: prima la pandemia, poi l'influenza dei suini, con i sentieri bloccati per la peste dei maiali. Finalmente ce l'ho fatta. E' stata bella, e faticosa, ovviamente".

"Si è trattato - spiega Marcello - di una gara a tappe. Si parte ad un'ora stabilita, era le 7.30, e fai il tratto previsto. Alla fine si sommano i tempi degli 8 giorni di gara. Si dorme sempre in posti di fortuna, come palestre attrezzate per l'occasione. A letto alle 22, dopo doccia e cena. E la mattina alle 5 ci si alza. Non si dorme molto, ma rispetto altre gare non c'è l'aspetto della veglia da gestire. E infatti non ho avuto le allucinazioni questa volta!".

E' andata bene sotto il profilo competitivo, avevi questo obiettivo?

"No, è venuto da sé. Ero partito con l'idea di non volermi fare male. Poi dal primo giorno ho visto che ero fra i primi, così è salita la mia vena agonistica. Non mi sono mai adagiato, ho cercato di dare quello che potevo. E' andata bene! Una gara a tappe era una cosa nuova per me, ogni giornata era come un deja vu, e devi pensare a lungo termine, gestendoti bene. Ad esempio un ragazzo belga, ciclista professionista, era partito fortissimo, ma il terzo giorno si è di fatto ritirato, nonostante fosse preparatissimo. E' proprio una questione di percezione dello sforzo, correre in discesa ti ammazza. Il free running può essere brutale".

Rispetto il tema del viaggio e della scoperta, è cambiato qualcosa?

"Ogni volta si impara qualcosa. Senti sempre il rapporto con te stesso, perché devi sempre trovare nuovi stimoli per superare la fatica. La cosa tanto diversa è stata il poter fare amicizia. Con le tappe, infatti, la sera ti ritrovavi con gli altri partecipanti che via via arrivavano, quindi poi ti trovavi a cena con tutti. Potevi parlare, confrontarti e raccontarti, scherzare. Si creano legami forti, si avverte un senso di comunità diverso dalle altre gare".

Impresa senza Francesco Saviozzi... vi siete sentiti?

"Francesco non poteva venire per il lavoro, ma sì, ci siamo sentiti tutti i giorni, mi è stato sempre vicino e mi ha fatto molto piacere".

E ora... riposo?

"Non proprio... mentre parliamo sono in macchina per andare a un'altra gara! E' la Lavaredo Ultra Trail, parto stasera (28 giugno), dovrebbe durare una 20ina di ore. Ma l'obiettivo vero è fissato per agosto prossimo: dopo un anno di pausa, con Francesco, proveremo di nuovo il Lenin Peak. E speriamo che questa volta la vetta della montagna ci accetti!".