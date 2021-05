L'ambasciatore di Francia in visita alla Scuola Superiore Sant'Anna

Tappa a Pisa per l'ambasciatore francese in Italia Christian Masset. Il programma di visite comprende le eccellenze della ricerca della città, come Normale e Scuola Superiore Sant'Anna. In quest'ultima occasione, stamani 28 maggio, è stato ricevuto e accompagnato dalla Rettrice Sabina Nuti. Il rappresentante francese concluderà il tuor nel Comune di Cascina presso Virgo e l'Osservatorio Gravitazionale Europeo.