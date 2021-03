Ambiente: presentata la nuova brochure degli eventi delle Aree Protette Cerbaie-Bientina-Sibolla

Nonostante le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19, anche quest’anno non poteva mancare la brochure delle attività e degli eventi delle Aree Protette Cerbaie-Bientina-Sibolla 2021.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Bientina in collaborazione con la Regione Toscana, il Reparto dei Carabinieri Biodiversità di Lucca ed i Comuni di Altopascio, Capannori, Castelfranco di Sotto e Santa Croce Sull’Arno, è giunta ormai al quarto anno e comprende un insieme di eventi di educazione ambientale, ospitati all'interno delle Aree protette Regionali e Statali del territorio.

Alla presentazione della brochure hanno partecipato l’assessore all’Ambiente del Comune di Bientina Desirè Niccoli, l’assessore all’Ambiente del Comune di Capannori Giordano Del Chiaro, il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti, il vicesindaco e assessore all’Ambiente del Comune di Altopascio Daniel Toci e, in rappresentanza del Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca Cecilia Tucci, il brigadiere capo Diego Gregori.

“Anche quest'anno come da alcuni anni a questa parte andiamo a realizzare iniziative di valorizzazione delle aree umide protette dei nostri territori organizzando escursioni e visite guidate alla scoperta delle bellezze che la natura ci offre in questi contesti grazie all'attività delle associazioni che si prendono cura di questi luoghi - affermano i rappresentanti dei Comuni - queste aree rappresentano veri e propri gioielli naturali da conoscere e da proteggere. Un'operazione di sensibilizzazione ecologica e di promozione che facciamo con un calendario unico, per dare ancora più visibilità ad un'ampia area della Toscana ricca di aree umide di grande pregio. In un anno così difficile, elaborare un programma di eventi all'interno delle nostre aree naturali rappresenta un segnale di positività di cui c’è sicuramente bisogno”.

Il ricco programma di proposte naturalistiche, escursioni, eventi ed attività, abbraccia un percorso che parte dalle radici del Monte Pisano ed attraversa il Padule di Bientina, estendendosi ai Boschi delle Cerbaie. Saltando di Riserva in Riserva, sarà così possibile scoprire ed ammirare gli habitat tipici delle zone umide delle riserve di Bosco Tanali e Oasi del Bottaccio, del Lago di Sibolla e Lago della Gherardesca, continuando per i laghetti e le sorgenti immerse nel polmone verde della Riserva Statale di Montefalcone e dei Boschi delle Cerbaie.

Ogni Riserva ed ogni attività è curata dalle associazioni ambientali, che con le amministrazioni comunali lavorano in stretta collaborazione per conservare e valorizzare un territorio tanto prezioso ed unico. Pertanto, un doveroso ringraziamento spetta al Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca (Riserva Naturale Statale di Montefalcone), Legambiente Valdera (Riserva Naturale di Bosco Tanali), Legambiente Capannori (Lago della Gherardesca), WWF Alta Toscana (Oasi Bosco del Bottaccio), Natura Di Mezzo (Riserva Naturale Lago di Sibolla) e Ecoistituto Delle Cerbaie (Boschi delle Cerbaie).