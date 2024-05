"Con la stagione estiva alle porte, è necessario che il litorale pisano abbia la disponibilità di un'ambulanza attrezzata H24". E' questa la richiesta che proviene da Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone da parte di Confcommercio Provincia di Pisa, che raccoglie le preoccupazioni di commercianti e residenti per un servizio che, temono, possa non essere effettuato per l'estate 2024. Il direttore dell'associazione Federico Pieragnoli si fa portavoce verso Comune di Pisa e Regione Toscana: "Ciò che chiedono commercianti, imprenditori e cittadini è legittimo e di assoluto buonsenso, in una ottica di sicurezza e tutela delle migliaia di turisti e vacanzieri che anche quest'anno affolleranno il nostro litorale. Per questo proponiamo a Comune di Pisa e Regione Toscana di attivare un sevizio di emergenza direttamente sul litorale, così da garantire tutti ed evitare il rischio che per il ritardo dei soccorsi possa accadere l'irreparabile. Come associazione, per ciò che possiamo fare, siamo assolutamente a disposizione, visto anche l'ottima rapporto di collaborazione che abbiamo instaurato ormai da tempo con la Croce Azzurra".

"La popolazione del litorale - conferma Simona Rindi, presidente del Ccn di Marina - quadruplica nei mesi estivi, e con così tante persone può accadere davvero di tutto. Per questo non possiamo immaginare che in caso di emergenza si debba aspettare che l'ambulanza arrivi da Pisa o addirittura da più lontano. Già in questo fine settimana sono accaduti un paio di episodi che per fortuna si sono risolti al meglio, ma davvero, se vogliamo evitare rischi maggiori, e trascorrere un'estate in serenità, è assolutamente necessario dotare il litorale di una ambulanza d'emergenza con medico a bordo, in modo così da ridurre drasticamente i tempi di intervento, in casi in cui il tempo è un fattore decisivo".