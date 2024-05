La sicurezza sanitaria sul litorale è il tema in dibattito di questi giorni fra Confcommercio e l'Asl Toscana nord ovest. L'associazione pisana, nei giorni scorsi, aveva spinto nel chiedere un'ambulanza attrezzata 24 ore su 24 per la stagione balneare, sostendendo in questo senso la disponibilità della Croce Azzurra. Ha risposto ieri, 8 maggio, il dipartimento di emergenza e urgenza dell'Asl, facendo presente che "per i mesi di luglio e agosto è già previsto un piano di potenziamento. Infatti, sul litorale, nelle 12 ore diurne tutti i giorni e nelle 24 ore durante i fine settimana e per l'intera settimana di Ferragosto, è prevista la presenza di un'ambulanza con soccorritori e un infermiere del 118. Tale organizzazione - specifica l'azienda sanitaria - è stata concordata nell'incontro del 22 aprile scorso, con le Associazioni di Volontariato, che hanno anche messo a disposizione i locali, e sulla base delle analisi dei dati in possesso del 118 relativi al flusso turistico nella zona".

Il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli insiste oggi, 9 maggio, nel chiedere uno "sforzo supplementare" per "avere per l'intera estate l'assoluta garanzia della copertura totale del servizio, con un'ambulanza attrezzata e presente direttamente sul litorale disponibile H24. La sicurezza non può essere garantita ad ore, imprenditori, commercianti e residenti di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, sono giustamente preoccupati, anche in un'ottica di sicurezza e tutela delle migliaia di turisti e vacanzieri che tra poche settimane affolleranno il nostro litorale sette giorni su sette e non soltanto il fine settimana". "Abbiamo chiesto delucidazioni al presidente della Società della Salute Zona Pisana Sergio Di Maio - conclude - il quale ci ha confermato che la competenza su tale servizio di emergenza/urgenza è della Ausl Toscana Nord Ovest e non della Società della Salute, confortandoci di aver sollecitato per le vie brevi la Ausl Toscana Nord Ovest ad adoperarsi per la risoluzione della questione".