Cisanello, ambulanze in fila per l'area Covid: "In piena fase emergenziale, serve la collaborazione di tutti"

Foto che nelle ultime ore hanno fatto il giro dei social: la lunga fila delle ambulanze che, ieri sera, martedì 27 ottobre, aspettano di lasciare i pazienti in area Covid all'ospedale Cisanello di Pisa, immagini che fanno ripiombare in un attimo ai mesi terribili di primavera quando l'Italia del lockdown viveva la prima ondata di pandemia.

Le immagini sono state postate dagli enti in prima linea in questa battaglia: la Pubblica Assistenza e la Misericordia di Pisa.

"Le ambulanze In coda per scaricare i pazienti potenzialmente COVID + al reparto dedicato dell'ospedale di Cisanello - scrivono le Misericordie pisane - alcuni mezzi arrivati alle 16 si sono liberati dopo le 20 con pazienti a bordo ed equipaggi costretti a stare con le tute e mascherine per ore ed ore. Dobbiamo tutti renderci conto che siamo nuovamente in piena fase emergenziale e che se non rispettiamo le regole ci troveremo in serie difficoltà. Solo con la collaborazione di tutti potremo uscirne fuori. Ora più che mai". Dalla Pubblica Assistenza di Pisa ricordano le regole fondamentali per cercare di limitare i contagi: "Indossa la mascherina, lavati spesso le mani, mantieni la distanza di sicurezza, evita gli spostamenti non necessari".