L'ambulatorio pediatrico del Lotti di Pontedera passa alle prenotazioni prelievi con 'Zero code'

L'azienda Usl Toscana nord ovest informa che con l'inizio del 2023 anche le prenotazioni dei prelievi presso l'ambulatorio pediatrico del primo piano dell'ospedale Lotti di Pontedera, che riguarda i pazienti con età compresa tra 0 e 12 anni, sono prese attraverso 'Zero code', il sistema di prenotazione online della Regione Toscana per prelievi e esami di laboratorio, e non più tramite il numero diretto con il reparto.

'Zero code' consente di scegliere il giorno e l'ora dell'appuntamento ed accedere così direttamente e senza attesa al punto prelievi. Per prenotare occorre inserire il proprio codice fiscale, il numero della ricetta elettronica ed il proprio numero di cellulare. Qua la piattaforma.