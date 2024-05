Torna Amico Museo: gli appuntamenti in programma

Torna anche quest'anno Amico Museo, la campagna di promozione del patrimonio museale della Regione Toscana che chiama a raccolta i musei di tutte le province.

Dalle visite guidate a Villa Puccini di Torre del Lago, agli eventi organizzati dal Magma Museo delle Arti in Ghisa nella Maremma, a Follonica, sono moltissime le iniziative in particolare per il fine settimana che celebra la Giornata internazionale dei Musei il 18 maggio e la Notte europea dei Musei.

Un'occasione speciale per valorizzare i musei e le loro attività, far conoscere il nostro patrimonio culturale, con proposte che coinvolgano i visitatori in esperienze creative.

Secondo il presidente della Regione Eugenio Giani "una proposta così ricca che ogni anno si rinnova in occasione di questo appuntamento, testimonia il dinamismo dei nostri musei e delle nostre realtà culturali e la passione che gli operatori della cultura pongono nell’incontrare il pubblico, con un’offerta sempre nuova, mirata al coinvolgimento anche dei più piccoli. E’ un appuntamento che valorizza la Toscana diffusa nella maniera migliore, attraverso la vivacità culturale e la varietà della proposta che i territori possono offrire".



Per approfondire l’iniziativa è disponibile la pagina del sito regionale https://www.regione. toscana.it/-/amico-museo-2024.

Si potrà scegliere tra decine di eventi.

I musei hanno infatti inserito gli appuntamenti nel Calendario degli eventi culturali sul sito della Regione Toscana https://www.regione. toscana.it/cultura/eventi.

Filo conduttore di Amico Museo 2024 è Musei per la didattica e la ricerca, tema individuato da Icom per la Giornata Internazionale dei Musei del 18 maggio.

Particolare attenzione nell’edizione di quest’anno sarà data al coinvolgimento dei giovani, anche come relatori e ricercatori nelle varie iniziative e al pubblico tra i 18 e i 30 anni. Sarà posto inoltre in rilievo il tema dell’accessibilità per un mondo più consapevole, sostenibile e inclusivo.