Amicobus: il nuovo amministratore unico Lemmetti incontra gli autisti

Il nuovo amministratore unico di Amicobus, Gianni Lemmetti, è stato presentato agli autisti della società partecipata dai Comuni di Cascina e Calci dai rispettivi sindaci Michelangelo Betti e Massimiliano Ghimenti e dall’assessore alle Partecipate del Comune di Cascina, Paolo Cipolli. “Quando Alessandro Del Seppia ha formalizzato le dimissioni - ha detto Michelangelo Betti - abbiamo subito attivato le procedure per individuare il nuovo amministratore e abbiamo scelto Gianni Lemmetti come figura più idonea a ricoprire il ruolo: il suo curriculum parla da solo. È in corso il passaggio di consegne tra i due amministratori e abbiamo colto questa occasione per essere qui tutti presenti per presentarvi il nuovo amministratore unico e guardare al futuro. A breve finirà infatti l’anno scolastico, poi programmeremo insieme le attività del prossimo anno e di quelli a seguire, cercando di far crescere l’azienda. Ringraziamo il dottor Del Seppia per il buon lavoro svolto finora”.

Prima visita al deposito dei mezzi di Amicobus per il sindaco calcesano Massimiliano Ghimenti. “Non ero mai stato qui, ma è un buon segnale: significa che le cose funzionano bene. Siamo contenti del servizio - ha aggiunto - che è molto migliorato rispetto a quando veniva gestito dal servizio privato, che aveva mezzi estremamente vecchi. L’unica raccomandazione che posso farvi è quella di continuare a mantenere sempre un buon dialogo con l’utenza. Auguro un buon lavoro a Lemmetti, che arriva qui con un curriculum molto importante alle spalle, con la capacità e l’esperienza giusta per far crescere Amicobus”.

“Sono contento di conoscere i nostri autisti - sono state le prime parole di Lemmetti - e vi posso assicurare che sarò sempre presente quando ne avrete bisogno. Sono onorato di prestare servizio per una società come questa: è vero che è piccola rispetto alle esperienze che ho accumulato, ma ognuna ha la sua importanza e lavorerò al meglio come quando ero a Livorno e Roma. L’azienda svolge un servizio eccellente per il territorio e sostanzialmente i genitori sono tutti contenti, ho grande fiducia nelle vostre capacità. La società va benissimo, è capitalizzata, c’è un piano di sviluppo da fare perché ci sono dei mezzi da sostituire e valutiamo la possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico e di estendere il servizio. L’idea che mi hanno trasmesso i sindaci durante i colloqui è proprio quella di far crescere l’azienda, di cui voi autisti siete parte integrante. Ben venga se riusciremo a far entrare anche altre amministrazioni per far crescere ulteriormente Amicobus, in modo da dare un servizio alla cittadinanza gestito da persone della cittadinanza. Posso solo essere onorato di essere qui”.