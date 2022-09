Sport e giovani a Vecchiano: si estende la collaborazione tra l’ASD Umma Playground e il Comune

Siglato nella Sala Riunioni del Comune di Vecchiano nel pomeriggio di venerdì 16 settembre l’estensione del Patto di collaborazione tra Comune di Vecchiano e Umma Playground Vecchiano per l'utilizzo dei campi di basket sul territorio comunale. "Dopo la prima positiva collaborazione presso la scuola primaria Mazzini di Vecchiano, avviata nel 2018 con Umma Playground, che nel frattempo è diventata Associazione Sportiva Dilettantistica, la nostra amministrazione ha deciso di accogliere la proposta della nuova Asd e concedere anche l’utilizzo dell’area a verde attrezzato e per il tempo libero adiacente a Largo Alda Merini a Migliarino per poter svolgere attività di basket e vari eventi di musica, arte e sport" affermano il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore allo sport, Andrea Lelli.

"L’Associazione utilizzerà entrambe queste aree in orari concordati con la struttura tecnica comunale, non andando, per quanto riguarda la primaria Mazzini, ad interferire con le attività scolastiche; e, in generale, utilizzerà suddetti spazi in accordo con l’ente comunale per le tipologie di attività che saranno realizzate nelle aree oggetto di accordo, in un’ottica di reale collaborazione per il benessere del territorio. In più l’Associazione, attraverso la firma del patto, si impegna in una gestione di manutenzione dei due spazi. Una bella forma di partecipazione attiva, dunque, di una Associazione, ancor prima Comitato, di giovani ragazzi amanti dello sport che pratica il basket e trasforma in aree di aggregazione sociale e sportiva due dei beni comuni della collettività, prendendosene contemporaneamente cura" aggiungono Angori e Lelli.

L’Associazione, tra le altre cose, dovrà provvedere a mantenere pulito il campo da basket e asportare i sacchetti dei rifiuti appositamente installati. "Non solo, poiché l’Associazione Umma Playground si impegna ad organizzare eventualmente eventi aperti alla cittadinanza a contenuto ricreativo, artistico, culturale, educativo, e sportivo, informandone l'amministrazione comunale che si impegna a divulgare e pubblicizzare le iniziative" spiegano ancora Angori e Lelli. "Una collaborazione a tutti gli effetti, insomma, a beneficio della nostra comunità, che si estende ulteriormente sul territorio, andando a interessare anche la frazione di Migliarino" concludono il sindaco Angori e l'assessore Lelli.