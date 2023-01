Ampliati gli orari di apertura di 5 uffici postali della provincia di Pisa

Dal 16 gennaio vengono ampliati gli orari di apertura al pubblico di 5 uffici postali della provincia di Pisa. La misura rientra nel piano di Poste Italiane per sostenere i servizi nuovi e tradizionali nei piccoli comuni.

Sono interessati gli uffici di Filettole di Vecchiano e Ghezzano di San Giuliano, dove gli orari saranno dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato 8.20-12.45; Casino di terra sarà aperto il lunedì-mercoledì-venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato 8.20-12.45. A Coltano di Pisa l'ufficio sarà aperto martedì e giovedì dalle 8.20-13.45, il sabato 8.20-12.45. A Campo (San Giuliano Terme) lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45.

L'azienda ricorda inoltre a tutti i cittadini la possibilità di utilizzare i 52 Atm Postamat della provincia di Pisa, oltre ai canali digitali come le App (Ufficio Postale, BancoPosta e Postepay) e il sito poste.it, in quanto anche in questo sportello sono indicati i nuovi orari di apertura degli uffici postali.