L'Ufficio anagrafe allarga il servizio di prenotazione degli appuntamenti

Da oggi, lunedì 2 maggio, il servizio di prenotazione degli appuntamenti per i servizi forniti dall'ufficio anagrafe del Comune di Pisa sarà ampliato e gestito attraverso il numero verde 800 98 12 12. Gli operatori risponderanno tutti i giorni con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20; la domenica dalle ore 9 alle ore 17. "Rispetto al sistema precedente - dichiara la vicesindaco Raffaella Bonsangue - sono più che quintuplicate le ore di disponibilità del servizio e quindi le telefonate potranno essere distribuite in un arco temporale ben più ampio. Una novità importante per garantire l’efficientamento del sistema e offrire maggiori servizi ai cittadini".

Sarà possibile prenotare appuntamenti per rilascio certificati, autentiche di firma, emissione carte identità, variazioni anagrafiche, registrazioni convivenze di fatto presso gli uffici della sede centrale (piazza XX Settembre) e delle sedi decentrate:

- Ufficio decentrato 1 (Marina di Pisa - Tirrenia - Calambrone), via Camillo Guidi, 2/A Marina di Pisa

- Ufficio decentrato 5 (Don Bosco - Pratale - Cisanello - S. Biagio - Porta a Piagge), Largo Petrarca 3, Pisa

- Ufficio distaccato di Riglione, piazza della Fornace, Riglione