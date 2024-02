Gli uffici dell’Anagrafe del Comune di Pisa alla Sesta Porta, così come quelli di Riglione e di Marina di Pisa, da oggi sono stati dotati di Pos PagoPa, terminali elettronici per il pagamento tramite Bancomat o carte di credito. Il sistema prevede l’utilizzo della piattaforma unica per il pagamento verso le pubbliche amministrazioni ed i Pos pagoPA potranno essere utilizzati per i versamenti relativi al ritiro delle carte d’identità elettroniche.

"I Pos pagoPA semplificheranno le operazioni e forniranno un servizio aggiuntivo ai cittadini - ha dichiarato Gabriella Porcaro, assessore ai servizi demografici e alla semplificazione e tecnologie della pubblica amministrazione - questo è uno degli interventi che va nella direzione di realizzare un’amministrazione sempre più digitale e smart. Resta ferma la possibilità di effettuare i pagamenti anche tramite il contante. L’installazione dei Pos rappresenta una scelta che è in linea con le direttive di governo nel campo dell’innovazione tecnologica nell’intento di offrire ai cittadini servizi a forte interattività nel rispetto della privacy e in assoluta sicurezza. Sono davvero orgogliosa del risultato ottenuto e ringrazio gli uffici e tutto il personale che ha reso possibile la realizzazione del servizio".