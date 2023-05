'Anche noi ci siamo': cena di beneficenza a favore del Nuovo Ospedale della Fondazione Stella Maris

La cena ufficiale del Congresso Regionale Toscano della Società Italiana di Flebologia come evento benefico a favore del Nuovo Ospedale della Fondazione Stella Maris. Si terrà presso l'Eliopoli Beach Hostel meeting & restaurant e si chiamerà 'Anche noi ci siamo…' il prossimo 6 maggio (via Porcari 4 a Calambrone) con inizio alle ore 20.

La Società Italiana di Flebologia (Sif) è una delle piu importanti società flebologiche italiane ed in questo momento parla toscano, perché ha come presidente nazionale il prof. Roberto Di Mitri, chirurgo vascolare di Pisa, che svolge la sua attività presso la clinica San Rossore Pisa. Il congresso regionale ha come presidente il coordinatore della regione Toscana della Sif dott. Vincenzo Mattaliano e come comitato scientifico il dott. Marcello Bernardini di Volterra ed il dott. Eugenio Bernardini di Livorno.

Il congresso Sif Regione Toscana si svolgerà a Tirrenia presso il Grand Hotel Golf via dell’Edera, nella due giorni del 6 e 7 maggio e offre 20 ore di corsi pratici per tutti gli operatori sanitari, compresi i medici di medicina generale e i farmacisti. Durante il congresso, si parlerà di temi importanti come l’emodinamica, la trombosi, le ulcere venose, la terapia compressiva nei linfedemi, il piede diabetico e molto altro ancora, un’opportunità unica per gli operatori sanitari di approfondire la propria conoscenza e di migliorare le proprie competenze professionali.

In questa cornice di alta professionalità ci sarà spazio anche per la solidarietà. Alla cena di beneficenza il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Stella Maris per il Nuovo Ospedale. La serata culminerà con il concerto della band 'Errata Corrige' che si esibirà a partire dalle ore 22. Info prenotazioni: Vincenzo 3388179454, Anna Maria 3482826501. Costo evento 50 euro.