Ancora controlli anti-Covid nei pubblici esercizi di Pontedera: locale chiuso per tre giorni

Ancora controlli congiunti da parte della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Pontedera per verificare il rispetto della normativa anti-Covid nei pubblici esercizi.



In totale sono stati ispezionati. Sanzionato un avventore per mancanza di Green Pass e il titolare dell'esercizio per non aver effettuato la verifica.Sanzionato un altro esercizio pubblico poichè un dipendente non indossava la mascherina: l'attività dovrà rimanere chiusa per tre giorni.