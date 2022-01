Commercio: "Il covid spaventa, avvio timido dei saldi"

Per i saldi invernali è una partenza a rilento. A parlare è il presidente provinciale di Federazione Moda Italia Lorenzo Nuti: "Da una nostra indagine flash, in questi primi giorni i saldi non decollano, e il clima generale con la ripresa dei contagi, la quarta ondata e ulteriori restrizioni non aiutano certo le vendite. C'è poca gente in giro e le uniche file che vediamo purtroppo sono quelle davanti alle farmacie per i tamponi". Un impatto lo hanno anche le "numerose vendite promozionali concentrate nel periodo delle festività natalizie. E' chiaro - dice Nuti - che così facendo le vendite di fine stagione perdono inevitabilmente di effervescenza e attrattività per la clientela, con evidenti ricadute negative in termini di fatturato per le nostre imprese".

"C'è più movimento per i centri storici rispetto alle zone più periferiche - prosegue il presidente - affari migliori per boutique che grande distribuzione e negozi monomarca, ma sono ormai un ricordo lontano i tempi delle lunghe code davanti alle attività commerciali. Per un bilancio più preciso dobbiamo attendere qualche settimana, il nostro auspicio è che nei prossimi giorni l'andamento migliori".

Il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: "Questa pandemia ha riflessi economici drammatici per tutte le categorie del commercio, del turismo e dei servizi, per questo chiediamo sostegni e aiuti generalizzati. Le persone hanno paura e non escono di casa, e questo crea inevitabilmente un circolo vizioso che danneggia per intero il tessuto commerciale. Ben vengano gli aiuti per il turismo, ma non basta, occorrono soldi per tutte le categorie. D'altra parte, dal 2001 ad oggi stato, regioni, enti locali hanno incassato un surplus di146 miliardi di tasse, il 40% in più in vent'anni. Una montagna di denaro che è giunto il momento di restituire a imprese e famiglie".