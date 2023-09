Carabinieri: il maggiore Di Nocera nuovo comandante della Compagnia di Pisa

Nuovo comandante per la Compagnia Carabinieri di Pisa. Il maggiore Andrea Di Nocera lunedì scorso, dopo la presentazione al comandante provinciale Carabinieri di Pisa, colonnello Mauro Izzo, è entrato in servizio nella città della Torre. Prende il posto del tenente colonnello Salvatore Leone, trasferito al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.



Campano, 36 anni, già allievo della Scuola Militare 'Nunziatella' di Napoli e poi frequentatore dei corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena e quindi della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, l’ufficiale superiore Di Nocera giunge a Pisa dopo un variegato iter professionale, estremamente ricco di esperienze in Italia e all’estero.

Dopo il lungo, complesso e consolidato percorso formativo, assume nel 2010 l’incarico di comandante di plotone presso il 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti 'Tuscania' che regge fino al 2013, per poi passare, dal 2013 al 2017, al comando della Compagnia di Tonara, in provincia di Nuoro.

L’ultimo incarico retto, dal 2017 al settembre 2023, è stato quello di comandante della 1^ Compagnia Carabinieri Paracadutisti presso il Reggimento 'Tuscania' di Livorno.





Il maggiore Di Nocera, che in questi giorni sta completando il rituale giro di saluti con le autorità provinciali, è laureato in Giurisprudenza ed ha all’attivo missioni in Afghanistan, Iraq, Libia, Palestina e Niger.