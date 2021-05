Muore stroncato da un malore mentre è alla guida del furgone

Il dramma si è consumato in via della Casa Rossa a Marina di Pisa. Inutili i tentativi di soccorso

Colpito da un malore fatale mentre era alla guida del suo furgone. E' morto così, nel pomeriggio di lunedì 10 maggio, Andrea Lugli, pisano di 55 anni. Il dramma si è consumato in via della Casa Rossa a Marina di Pisa. E' stato un passante a dare l'allarme, ma i sanitari del 118, una volta giunti sul posto con la Misericordia di Pisa, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 55enne, stroncato molto probabilmente da un infarto. Sul posto anche la Polizia di Stato per accertare le cause naturali della morte.