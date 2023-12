Cascina: trovato morto in casa a 34 anni

Lutto nel mondo del giornalismo pisano per la scomparsa, a soli 34 anni, di Andrea Pardini. E' stata la moglie nel pomeriggio di lunedì, rientrando a casa a Cascina, a trovarlo senza vita. Il giornalista, che lavorava per l'emittente televisiva 50 Canale, è stato stroncato da un malore che è risultato fatale.

La moglie, che aveva provato a chiamarlo più volte senza però ricevere risposta, ha subito chiamato i soccorsi ma purtroppo non c'è stato niente da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.



Numerose le attestazioni di cordoglio manifestate in queste ore. "L'Area Comunicazione del Pisa Sporting Club, unitamente al presidente Giuseppe Corrado e alla società tutta, si unisce al profondo cordoglio per la prematura scomparsa del collega Andrea Pardini - fanno sapere dal club nerazzurro - in questo doloroso momento il nostro pensiero è rivolto alla famiglia e agli amici di Andrea. A loro e alla Redazione di 50 Canale rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze".



Profondo dolore manifestato anche dall'U.S. Città di Pontedera che "attonita e incredula piange la tragica perdita di Andrea Pardini, collaboratore dell'area comunicazione granata e giornalista di 50 Canale. Tutta la società si stringe commossa attorno alla famiglia e agli amici. Ciao Andrea, porteremo sempre di te il bellissimo ricordo di una persona dai modi gentili e garbati con tutti".

"L'improvvisa e prematura scomparsa a soli 34 anni di Andrea Pardina ci lascia increduli e ci addolora - si legge in un post del Comune di Calci - Andrea era cresciuto a Calci dove aveva vissuto con la propria famiglia prima di trasferirsi, con la moglie, nel Comune di Cascina. Un ragazzo serio, da sempre, e che amava il proprio mestiere. Alla sua famiglia ed ai colleghi di 50 Canale giungano le più sincere condoglianze e la vicinanza del sindaco, Massimiliano Ghimenti, della Giunta e di tutta l'amministrazione comunale in rappresentanza, siamo certi, dell'intera comunità di Calci".



Cordoglio per la morte di Andrea Pardini è stata manifestata anche dall'Ordine dei giornalisti della Toscana.