Lutto a San Giuliano Terme: è morto Andrea, il padre di Marco Verdigi

Andrea era una persona buona - prosegue Di Maio - una persona che non meritava di subire il più grande dei dolori che possa subire un genitore: sopravvivere ai propri figli. Vale anche per Carla, ovviamente, che ci ha lasciati qualche mese fa e alla quale estendo questo pensiero commosso. Andrea e Carla hanno dimostrato che possiamoChe la vita merita di essere vissuta e condivisa, nonostante tutto. Se è vero che il modo migliore per onorare chi non c'è più è occuparci di chi è ancora tra noi, è nostro dovere, come comunità, stare vicini alle persone che in questi diciassette anni hanno portato avanti l'associazione, aiutando concretamente tantissimi bambini in situazioni di difficoltà. Lo dobbiamo a Marco, a Carla e ad Andrea, che non sono più tra noi, ma che vivranno in ogni gesto disinteressato e discreto".Il funerale si svolgerà a Milano: Andrea Verdigi sarà cremato. Quando le ceneri saranno traslate a Pontasserchio, dove Andrea riposerà assieme a Carla e Domenico Marco, sarà organizzata la funzione religiosa.