Università: il professor Canale è il nuovo direttore del Centro 'Avanzi'

Il professore Angelo Canale è il nuovo direttore del Centro di Ricerche Agro-ambientali 'E. Avanzi' dell’Università di Pisa (CiRAA). Nominato dal rettore Riccardo Zucchi, Angelo Canale è professore associato di Entomologia generale e applicata presso il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali, e resterà in carica per i prossimi tre anni accademici. La nuova vicedirettrice è la professoressa Francesca Bonelli, associata di Clinica Medica Veterinaria.

"Essere stato individuato per dirigere uno dei centri universitari di ricerca per lo studio dei sistemi agricoli sostenibili, tra i più grandi d’Europa - commenta il professor Canale - è motivo di grande soddisfazione. Il CiRAA è da lungo tempo impegnato sul fronte della sperimentazione e del trasferimento dell’innovazione nell’ambito dell’agricoltura e della zootecnia, con numerosi progetti di ricerca interdisciplinare attivi, molti dei quali di respiro internazionale". "E' mia intenzione - conclude Canale - rafforzare la sua naturale predisposizione alla ricerca open-field e alla formazione degli studenti, attraverso la partecipazione ai numerosi bandi di ricerca sulle tecnologie innovative nell’agrifood, nel precision farming e nella salvaguardia del benessere animale, tematiche intimamente connesse alle finalità del CiRAA".

Angelo Canale ha conseguito la laurea in Scienze Agrarie nel 1995 e il dottorato di ricerca in Coltivazione e difesa delle specie legnose nel 1999 presso l’Università di Pisa. E' componente del consiglio della International Organisation for Biological and Integrated Control (IOBC/WPRS), dove svolge anche il ruolo di liason officer di due working groups. E' accademico aggregato presso l’Accademia dei Georgofili e accademico corrispondente presso l’Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio. L'attività scientifica, complessivamente documentata da oltre 280 pubblicazioni scientifiche, è focalizzata sulla messa a punto di innovativi metodi di controllo biologico e integrato degli insetti di interesse agrario e medico-veterinario.

E' stato coordinatore d’Area per la Internazionalizzazione (CAI) del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali, dal 2018 al 2022, dove attualmente riveste il ruolo di delegato alla ricerca e alla terza missione e di componente del collegio dei docenti del dottorato. È componente l'albo degli esperti FAR e del registro REPRISE del MUR. È stato associate editor della rivista Crop Protection (Elsevier), rivista ufficiale della International Association for the Plant Protection Sciences, dal 2021 al 2023. È componente dell’editorial board delle riviste internazionali Insects (MDPI), Molecules (Elsevier), Data in Brief (Elsevier) e Agronomy - Pest and Disease Management Section - (MDPI).