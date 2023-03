Anziano cade nel laghetto, ritrovato senza vita

Tragica fine per un anziano 75enne, ieri 6 marzo, presso il Laghetto Varramista di Montopoli. A perdere la vita è stato Angelo Reitano, il padre di uno dei responsabili. L'area ricreativa, nota per la pesca, è oggi chiusa per lutto. L'uomo è stato ritrovato senza vita in acqua nel primo pomeriggio di lunedì.

Secondo quanto si apprende l'uomo si trovava da solo vicino lo specchio d'acqua, intento a fare piccoli lavori di manutenzione. Un malore o un incidente lo ha fatto finire nel laghetto. Quando non ha risposto alle telefonate del figlio, è scattato l'allarme. Dopo la scoperta del corpo sono partiti i soccorsi, purtroppo senza esito. Degli accertamenti si occupano i Carabinieri di San Miniato.