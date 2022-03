Fondazione Monasterio e Aoup accolgono ventisei animatori di formazione certificati

Diciannove animatori di formazione dell’Aoup e sette della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio sono stati certificati al termine del corso apposito realizzato dai due enti che si è tenuto dal 3 al 25 febbraio con la partecipazione di docenti sia dell’Aoup che esterni. Il corso nelle varie sessioni ha affrontato, anche istituendo dei gruppi di lavoro, tutti gli aspetti sia contestuali sia specifici della figura dell’animatore di formazione partendo dal cambiamento organizzativo, dall’analisi dei bisogni formativi, degli obiettivi e delle metodologie di apprendimento per passare poi alla progettazione, animazione e conduzione formativa, al rapporto fra animatore di formazione e piano annuale della formazione fra pianificazione, progettazione, gestione aula e valutazione.

L’animatore di formazione ha un ruolo centrale nelle organizzazioni perché è una figura di riferimento e di raccordo tra i professionisti e la struttura aziendale della formazione in tutte le fasi di progettazione e sviluppo delle attività formative. Pur non operando a tempo pieno in questo ruolo, integra queste attività nell’ambito delle funzioni professionali normalmente svolte, supportando le strutture aziendali nella rilevazione dei bisogni formativi. Inoltre cura, in collaborazione con l’Unità operativa Politiche e gestione delle risorse umane dell'Aoup, gli aspetti organizzativi e logistici degli eventi formativi raccogliendo la documentazione necessaria, effettuando la conduzione e animazione d’aula con supporto alla didattica, monitorando l’andamento dell’attività formativa e delle esperienze didattiche in un supporto globale alla Formazione anche nella fase della valutazione.

Fra i docenti dell’Aoup: Grazia Valori, Barbara Arrighetti, Marzia Raffaelli, Luca Rossi, Marilena Pradal, Alda Mazzei, Armando Cuttano. Docenti esterni: Lucia Rosati e Rosa D’Elia (Associazione italiana formatori). Questi gli animatori certificati in Aoup: Luca Allegrini (ortottista), Claudia Cervelli (infermiera), Sara Doveri (Oss), Giovanna Forotti (medico), Paolo Garzella (Ufficio Comunicazione), Fernalinda Iacurto (tecnico sanitario di radiologia medica), Valentina Lami (medico), Laura Landi (coordinatore infermieristico), Valeria Lodovichi (infermiera), Federica Lorenzi (Oss), Francesca Maceri (medico), Cinzia Marzuolo (tecnico sanitario di radiologia medica), Barbara Matteucci (tecnico sanitario di radiologia medica), Michele Meini (coordinatore infermieristico), Silvia Papini (infermiera), Monica Picchi (infermiera), Giovanni Sardo (fisioterapista), Elisa Stiavetti (coordinatore infermieristico), Renata Tomei (tecnico sanitario di laboratorio biomedico). Gli animatori certificati della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, invece, sono: Veronica Boccini (infermiera), Federica Ceccotti (infermiera), Stefania Di Martino (operatore tecnico), Gianna Lisa Eufrate (assistente amministrativo), Debora Granai (infermiera), Sara Guerrieri (infermiera), Silvia Prunetti (infermiera).