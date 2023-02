Anita Faccendoni è la nuova presidente del Comitato per la difesa di Coltano

E’ Anita Faccendoni la nuova presidente del Comitato per la Difesa di Coltano, eletta nell'assemblea di martedì 31 gennaio con una larghissima maggioranza. Funzionaria di banca, coltanese per scelta da un decennio e tesoriera del Comitato, Anita Faccendoni succede a Gabriella Fusco, dimessasi per motivi personali a fine dicembre, e lavorerà con un direttivo in parte rinnovato.

Il nuovo gruppo dirigente affronterà immediatamente le criticità del paese, a cominciare dal tema spinoso del nuovo Piano Integrato del Parco, sul quale già durante l'assemblea di ieri sono emerse molte voci critiche. Autonomia e concretezza sono state le parole d’ordine del programma di Faccendoni, che ha asserito di voler ridare forza propria al Comitato, nel continuo confronto e collaborazione con le istituzioni, le forze politiche e l’associazionismo ambientale.