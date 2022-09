Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

È scomparsa Anna Di Milia Tongiorgi amica e compagna di rigorosa militanza e di grande moralità. Oltre ad essere stata per decenni un punto di riferimento del mondo laico e progressista, ha sempre dimostrato una forte attenzione per gli ultimi di questa terra ed ha sostenuto con generosità importanti battaglie civili e democratiche. Anna negli ultimi anni si è dedicata con impegno ai diritti dei malati, è stata presidente dell’associazione Non più Sola di Pontedera e Volterra – al fianco delle donne con patologie oncologiche – e Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. Ha condiviso e apprezzato il progetto della nostra biblioteca di cui è stata amica e socia da lungo tempo. La Biblioteca Franco Serantini si associa al dolore dei familiari