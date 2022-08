Strazio in provincia: muore a 3 anni annegato in piscina

La gioia per l'imminente matrimonio spazzata via in un attimo. L'entusiasmo dei preparativi straziato da una telefonata. I progetti di vita cancellati da una tragedia imprevedibile e inattesa. Nel pomeriggio di venerdì 26 agosto un'intera famiglia è piombata nella tragedia per la morte di un bambino di tre anni, affogato nella piscina della tenuta Il Poggio, al confine tra la provincia di Pisa e quella di Livorno, dove si trovava con i nonni. I genitori erano appena saliti a Milano per ultimare i dettagli del matrimonio, atteso come il coronamento del loro percorso allietato dall'arrivo del figlio, che avrebbe compiuto tre anni a fine ottobre.

Il piccolo è deceduto in seguito alla caduta nello specchio d'acqua della villa: a niente sono serviti i disperati tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, arrivato sul posto in seguito alla chiamata della nonna che si era accorta del terribile incidente. Gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Bibbona, intervenuti sul posto e coadiuvati dai colleghi di Guardistallo, serviranno a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto, anche se gli esiti, purtroppo, non potranno attenuare lo strazio di una famiglia devastata dal dolore per la prematura perdita dell'amato figlio e nipote.