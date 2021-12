Peccioli, il Covid ferma la festa: annullate le 11 Lune d'inverno del 26 dicembre

Preso atto delle disposizioni normative approvate dal Governo e nello spirito delle medesime, in attesa dell’entrata in vigore del decreto legge 'Festività', per lo stato di necessità legato alla tutela della salute pubblica, il Comune di Peccioli e la Fondazione Peccioli per l’arte, in accordo con le autorità di Polizia locale, hanno deciso di annullare le iniziative previste per il 26 dicembre nell’ambito di 11Lune d’Inverno. E' quanto si legge in una nota.

"Era tutto pronto per celebrare le festività natalizie con 11Lune d’Inverno in grande stile. Avevamo scelto bellissimi e suggestivi spettacoli all’aperto, stimolanti attività laboratoriali con nuovi artisti e nuove collaborazioni. Ma in questo momento la nostra priorità è e deve essere quella di salvaguardare la salute pubblica - sottolineano dalla Fondazione - siamo molto dispiaciuti di questa decisione, che si è resa necessaria come norma precauzionale per la tutela della salute pubblica a seguito dell’aumento dei contagi e delle dinamiche legate agli assembramenti, perché era nostra intenzione regalare ai bambini e alle famiglie un pomeriggio di festa, con attività e spettacoli, per festeggiare con gioia le festività natalizie. Per la data del 6 gennaio sono in corso gli approfondimenti del caso le cui decisioni inerenti lo svolgimento verranno prese nei prossimi giorni. Cogliamo l’occasione per rinnovare i nostri più sinceri auguri di buon Natale".