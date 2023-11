Il Prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro, il Sindaco Michele Conti e il Comandante del Presidio Militare Gen. B.A. Giuseppe Addesa hanno concordato di annullare la cerimonia istituzionale prevista per il prossimo 4 novembre, 'Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate', "per concentrare l’attenzione sulla situazione in atto nella provincia, in ragione degli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio e delle criticità tuttora in atto", si legge nella nota della Prefettura.