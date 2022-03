Rimandata a data da destinarsi la festa dedicata a Keith Haring

Sono stati rimandati a data da destinarsi gli eventi organizzati dall’assessorato alla cultura del Comune di Pisa per la giornata di domani, domenica 6 marzo, dedicati alla celebrazione di Keith Haring. Per motivi di sicurezza, la festa itinerante con partenza dal murale della Chiesa di Sant’Antonio, tappa nella piazzetta davanti a Palazzo Blu e arrivo in piazza XX Settembre, che prevedeva spettacoli di danza e musica, si terrà dopo il 1 aprile, una volta terminato lo stato di emergenza sanitaria.