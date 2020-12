Ansie e stress nei bambini a causa del lockdown: lo studio

La ricerca nazionale che l’IRCCS Fondazione Stella Maris e i medici in formazione dell'Università di Pisa, nella primavera scorsa ha realizzato contattando le famiglie dei pazienti in cura per analizzare l’impatto che il lockdown ha avuto sulla loro salute psicofisica, comportamentale e sulla continuità terapeutico-riabilitativa, è diventata una pubblicazione scientifica.

Esce sulla rivista internazionale Brain Science l’articolo dal titolo 'Behavioral and emotional changes during COVID-19 lockdown in an Italian pediatric population with neurologic and psychiatric disorders', il primo studio longitudinale italiano finalizzato a studiare gli effetti che il lockdown del marzo 2020 ha determinato a livello emotivo e comportamentale in una popolazione di bambini e adolescenti con patologie psichiatriche e neurologiche.

Lo studio è stato ideato e condotto presso l’Istituto IRCCS Fondazione Stella Maris di Pisa, Ospedale Universitario di terzo livello che riceve bambini provenienti da tutta Italia, dagli allievi della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatra Infantile con la supervisione della Prof.ssa Roberta Battini, direttrice della Scuola e delle Dr.sse Annarita Milone, Eugenia Conti e Giuseppina Sgandurra.

I risultati

I risultati hanno messo in luce un aumento di sintomatologia ansiosa e somatica nella sottopopolazione di bambini più piccoli (18 mesi- 5 anni) mentre un aumento di sintomi ossessivo-compulsivi, di stress post-traumatico e di sintomi di alterazione del pensiero, è stato individuato nella popolazione dei bambini di età compresa tra 6 e 18 anni.

E’ emerso inoltre come un’età minore sia un fattore 'protettivo' nella popolazione dei bambini prescolari, rivelando una migliore resilienza nei bambini più piccoli, mentre la comparsa di problematiche economiche familiari è risultato essere un fattore di rischio rispetto all’aumento di sintomi psicopatologici nei bambini di età compresa tra 6 e 18 anni. In corso le analisi statistiche sullo stress genitoriale.