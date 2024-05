Parte un cantiere e gli abitanti della zona 'Case Sparse', a Titignano di Cascina, sorpresi, cercano di capire di cosa si tratta. Si capisce che è un'antenna di radiotelecomunicazioni. L'infrastruttura, in corso di realizzazione, si trova in via Fratelli Bandiera. L'inattesa novità ha generato perplessità fra chi abita nella zona: "Non ne sapevamo nulla - racconta una residente a PisaToday - gli operai hanno cominciato a lavorare ieri, 7 maggio, e procedono spediti. Qua è sempre stata area rurale, per la tutela del paesaggio non è stato mai autorizzato alcun intervento. Ci è sembrato strano, non ne sapevamo niente".

L'iter autorizzatorio si può ricostruire dai documenti esposti sul luogo dell'opera. L'istanza di realizzazione è stata inoltrata all'ufficio Suap del Comune di Cascina lo scorso 24 novembre 2023. L'Arpat ha rilasciato parere positivo per l'installazione il 19 dicembre e, in data 12 febbraio 2024, la ditta QBTEL srl ha inoltrato via pec al Comune di Cascina la "comunicazione di conclusione del procedimento, autocertificando l'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 44 comma 10 del decreto legislativo 259/2003 per l'installazione dell'impianto di radiotelecomunicazioni in oggetto". La normativa citata prevede che "le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego (dal Comune ndr) o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli (Arpat ndr)".

Il Comune di Cascina ha pubblicato fra agosto e settembre 2023 sul proprio sito l'avvio dell'iter per l'approvazione del redatto nuovo piano e regolamento antenne, che nella zona indicata non prevede alcuna installazione. Su Titignano, anzi, segnala come luoghi sensibili, quindi da tutelare, le tre scuole (due d'infanzia e una primaria) all'altezza di via Torello Meliani, ad una distanza in linea d'aria di circa 300 metri da via Fratelli Bandiera. A spiegare l'attuale situazione è l'assessore all'Urbanistica Irene Masoni. "L'antenna di Titignano, come altre nuove e vecchie installazioni - si legge nella nota inviata a PisaToday - è collocata su un'area privata, previo accordo tra azienda e proprietari, e la collocazione è rispondente ai piani di sviluppo presentati dalle società a fine 2023 e per questo motivo non presente nel piano pubblicato dal Comune e in fase di approvazione. Non sussistevano le condizioni per un diniego da parte del Comune, anche alla luce dei pareri positivi di Arpat".

"Tutti gli impianti - prosegue rassicurando l'assessore Masoni - a prescindere dalla presenza o meno nel piano, sono comunque dal punto di vista della sicurezza e delle caratteristiche di emissione attentamente verificati da Arpat, che rilascia parere al momento della richiesta ed effettua controlli periodici anche su richiesta dell'ente comunale. L'impatto delle antenne sul territorio - aggiunge - è sicuramente un aspetto da attenzionare, siamo consapevoli della necessità di minimizzare l'impatto sulla popolazione, ma anche consapevoli delle esigenze di copertura e dell'utilità di questa tecnologia nella vita quotidiana di ogni cittadino. Motivo, quest'ultimo, da cui deriva la necessità di prevedere gli impianti in aree non isolate, ma in aree che diano copertura ai centri abitati, basti pensare che il precedente piano individuava, su quella frazione, Parco Robinson come aree di potenziale collocamento".

"I Comuni - conclude l'assessore - hanno un limitato potere in materia, poiché secondo la normativa vigente il regolamento comunale può assicurare il corretto insediamento urbanistico, ma è esclusa la possibilità di introdurre ad esempio limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio, questo per garantire la copertura di un servizio utile a tutta la cittadinanza".