Antonio Brasile è il nuovo presidente della Società Filarmonica Pisana

E' Antonio Brasile il nuovo presidente della Società Filarmonica Pisana, prestigiosa istituzione della nostra città con oltre 250 anni di storia, da sempre legata alla promozione e alla diffusione della cultura musicale nel territorio. Brasile, classe ’75, lucano di nascita, ma pisano di adozione, di professione informatico, è da oltre 25 anni protagonista delle attività dell’associazione, in primis in qualità di strumentista/percussionista, quindi di coordinatore dell’Orchestra di fiati e consigliere, infine nella veste di vicepresidente e tesoriere. Sarà assistito nel ruolo di vicepresidente da Giulio Laforenza. Brasile raccoglie il testimone di Umberto Moschini, per più di 35 anni alla guida della Filarmonica Pisana.