Lutto nel mondo della scherma: è morto il Maestro Antonio Di Ciolo

Lutto nel mondo della scherma pisana. Nella notte è scomparso Antonio Di Ciolo, capostipite della scuola che porta il suo nome e Maestro di tanti ori olimpici. Aveva 86 anni ed era attualmente presidente onorario del Club Scherma Pisa.

Di Ciolo aveva iniziato la pratica della scherma nel 1948 seguendo le orme dello zio materno Rinaldo Giusti, noto fiorettista dell’epoca. Lo zio (prima atleta e poi arbitro internazionale) lo parta in Vespa a Lucca dove insegna Oreste Puliti. Si diploma Maestro di scherma presso l’Accademia Nazionale di Scherma di Napoli nel 1959.

L’anno seguente si diploma anche presso l’ISEF di Roma e torna a Pisa per iniziare l’attività di professore nelle scuole pubbliche (ruolo che ha ricoperto fino al 1993). Per una sorta di scommessa inizia ad insegnare gratis per dimostrare che la scherma è uno sport alla portata di tutti (almeno a Pisa) e, passo dopo passo, i suoi allievi incominciano a scalare le classifiche nazionali e mondiali, sino ad arrivare agli acuti olimpici di Alessandro Puccini, Simone Vanni e Salvatore Sanzo. Come Maestro ha partecipato a numerosissime Olimpiadi, Campionati mondiale ed europei.



"In questo momento di dolore l'intero Club si stringe intorno ai suoi cari per salutare colui che ha reso possibile tutto", il breve messaggio che il Club Scherma Pisa scrive su Facebook per ricordare 'l'inventore' dell'associazione sportiva.