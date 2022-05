Terricciola, cambia il comando della stazione dei Carabinieri: entra in servizio Antonio Lapenna

Il Maresciallo Ordinario Antonio Lapenna ha assunto, da pochi giorni, il comando della Stazione Carabinieri di Terricciola. Il Sottufficiale proviene dalla Stazione Carabinieri di Fucecchio (FI), dove è stato in servizio per 9 anni e prima ancora ha prestato servizio alla Stazione di Firenze-Uffizi (FI). Arruolatosi nel 1999 come allievo Carabiniere, dal 2000 al 2002 è stato in servizio presso la Fanfara della Scuola Allievi Carabinieri di Torino, poi, dal 2002 al 2004, è stato effettivo alla Stazione di Cumiana (TO). Nel 2004 ritorna a Firenze e presta servizio fino al 2012 presso la Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze partecipando, in qualità di musicista, a manifestazioni e concerti in diversi teatri e scenari di alto livello musicale nel Centro e Nord Italia.

Dal settembre 2012 all’agosto 2013 frequenta il 10° Corso Allievi Marescialli presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze dove acquisisce competenze superiori per il futuro ruolo di Maresciallo dei Carabinieri. L’incarico del Sottufficiale si presenta da subito particolarmente interessante e ricco di spunti professionali certamente impegnativi e gratificanti, considerato che è chiamato ad operare in un comprensorio dalle strutturate e articolate dinamiche economiche e sociali.