Polizia di Stato: il dottor Antonio Soluri nuovo vicario della Questura di Pisa

Nuovo arrivo negli uffici della Polizia di Stato dove ieri mattina il questore, unitamente ai funzionari, ha dato il benvenuto al primo dirigente della Polizia di Stato Antonio Soluri, nuovo vicario della Questura di Pisa, che ha preso il posto di Rodolfo Ruperti, neo nominato questore di Vibo Valentia.

Il neo vicario Antonio Soluri, originario di Palermo, ha frequentato il terzo corso quadriennale per la nomina a vice commissario presso l’Istituto Superiore di Polizia nel 1986, laureandosi al termine del corso in Giurisprudenza.

Assegnato nel 1991 alla Questura di Palermo ha svolto incarichi di funzionario addetto presso due Commissariati del capoluogo Oreto - Stazione e Zisa e presso la locale Squadra Mobile.

Trasferito nel 1993 successivamente a Roma ha trascorso un breve tempo presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza per poi rientrare in Questura nel 1994, dove ha svolto incarichi in qualità di funzionario addetto all’interno del Reparto Volanti per poi essere assegnato al Primo Commissariato Trevi - Campo Marzio.

Successivamente nominato nel 1998 vice dirigente del Commissariato Viminale avente giurisdizione su delicati obiettivi sensibili e sullo scalo ferroviario di Roma Termini, ha assunto gli incarichi di responsabile temporaneo del Commissariato Primavalle e dirigente dei Commissariati Colombo e Trastevere.

Nel 2011 ha assunto per quattro anni l’incarico di dirigente del Reparto Scorte e, dopo la promozione a primo dirigente avvenuta il 1 gennaio 2015, ha ricoperto l’incarico di dirigente della Divisione Anticrimine all’interno della Questura di Brescia.

Richiamato a Roma nel 2017 ha diretto i Commissariati di Prenestino, Ponte – Milvio, avente quest’ultimo peraltro una competenza sui servizi esterni dello Stadio Olimpico, S. Giovanni e Viminale.