Mirco Sbrolli è il nuovo presidente degli ambulanti Anva Pisa

Mirco Sbrolli è il nuovo presidente dell’Anva provincia di Pisa, il sindacato ambulante di Confesercenti. L’elezione nel corso dell’assemblea elettiva che si è svolta in parte in presenza ed in parte in remoto a causa delle restrizioni Covid, presenti il responsabile Anva Toscana Nord Claudio Del Sarto, il responsabile area pisana Simone Romoli ed il coordinatore sindacale Giulio Garzella. Sbrolli prende il posto di Roberto Luppichini che ha concluso i suoi due mandati e che si candida alla guida del sindacato Toscana Nord.

"Una elezione nel segno della continuità - ha spiegato Claudio Del Sarto - visto che Mirco Sbrolli faceva già parte della passata presidenza. Un ambulante che viene da una tradizione di famiglia e che intende proseguire il lavoro svolto in questo ultimo anno a tutela di una categoria pesantemente colpita dalle restrizioni dovute alla pandemia. Siamo convinti che porterà avanti l’impegno dell’Anva pisana, il sindacato largamente più rappresentativo della categoria". "Ringrazio i colleghi che mi hanno dato fiducia - sono le prime parole da presidente di Sbrolli - ed il presidente uscente Luppichini con il quale abbiamo condiviso tante battaglie soprattutto in questo ultimo anno. Gli ambulanti hanno bisogno di una rappresentanza sindacale forte e soprattutto autorevole nei confronti dei colleghi ma soprattutto delle amministrazioni comunali. Veniamo da mesi in cui abbiamo dovuto lottare per far ripartire i mercati e dovremo ancora lottare per i nostri colleghi fieristi che continuano a non lavorare. Ci sono questioni delicate come il futuro degli operatori del Duomo a Pisa che vedono l’Anva unica protagonista nel dialogo con il Comune".

"Registriamo - conclude Sbrolli - la buona notizia che il governo, su nostra pressione, concederà la gratuità del suolo pubblico fino al 31 dicembre con un emendamento al decreto Sostegni". L’assemblea ha provveduto anche alla nomina della nuova presidenza, che nella prima riunione provvederà all’elezione del vicepresidente, così composta: Marco Marinai, Leonardo Baldacci, Rodolfo Bernardini, Luca Bonaccorsi, Maurizio Casalini, Franco Di Ciolo, Massimo Falchi, Roberto Luppichini, Luca Pucci, Luca Rossi, Giuseppe Zerilli, Fabio Fanucci, Luigi Di Mauro, Samuele Luppichini, Enrico Bertelli.