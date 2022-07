Anziana trovata morta nella piscina di un agriturismo

Tragica fine per un'anziana di 99 anni, ieri sera 11 luglio, a Valtriano di Fauglia. Il corpo della donna, intorno alle ore 21, è stato trovato senza vita nella piscina di un agriturismo. A fare la terribile scoperta un familiare. Subito allertati i soccorsi, sul posto l'automedica di Pontedera, ma per la vittima non c'era più nulla da fare. Avrebbe compiuto 100 anni fra un mese.

La dinamica è tutta da ricostruire, per le indagini operano i Carabinieri di Pontedera. La piscina era ad uso esclusivo della struttura ricettiva. L'ipotesi più accreditata è quella di una fatalità. A fornire maggiori elementi saranno i risultati dell'autopsia.