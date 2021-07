Anziana muore investita dal treno al passaggio a livello di Putignano

Tragedia nella serata di ieri, 12 luglio, in via Putignano a Pisa, al passaggio a livello della ferrovia. Un'anziana residente del luogo di 81 anni è rimasta uccisa da un treno in transito. Secondo la prima ricostruzione - sul caso indaga la Polfer - l'ipotesi più plausibile è quella di un tentativo di attraversamento mentre la sbarra era abbassata. La donna non si è accorta del convoglio in arrivo, venendo colpita. Erano circa le 19.40. Sono noti i disagi che vive il quartiere per la gestione del collegamento, l'attesa potrebbe essere stata alla base del pericoloso comportamento. Il traffico ferroviario è rimasto poi sospeso per i necessari accertamenti con seguenti ritardi alla circolazione.