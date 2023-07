Anziano disperso dopo una caduta: passaparola per le ricerche, poi il salvataggio

Storia a lieto fine a Fauglia, per un'intera cittadina che negli ultimi giorni ha vissuto in apprensione per le sorti di un anziano 80enne. Dell'uomo è stata denunciata la scomparsa nella prima serata di martedì 11 luglio, quando i familiari non lo hanno visto rincasare. Del caso si è interessato in prima persona il sindaco Alberto Lenzi. Subito è partito il passaparola e il tam tam social, insieme ovviamente a tutte le istituzioni preposte per le ricerche. Se l'allarme è partito alle 19 passate, la bella notizia del ritrovamento è arrivata solo la mattina dopo, intorno alle 8.30.

Proprio il primo cittadino ha dato l'annuncio su Facebook, il 12 luglio: "Trovato in questo momento in buone condizioni... Grazie a tutti: Carabinieri, Croce Rossa faugliese, Vigili del Fuoco, cacciatori e alla nostra vigilessa Claudia, che ha ritrovato il nostro disperso". Proprio l'agente, impegnata nelle ricerche, ha notato sotto la vegetazione di un fosso il signore 80enne, in generali buone condizioni di salute nonostante la caduta. Il Comune stesso in una breve nota ha fatto i complimenti all'operatrice: "Una menzione particolare va a Claudia Monteverdi della Polizia Municipale di Fauglia, la quale è riuscita a ritrovare il signore, nonostante fosse coperto dalla vegetazione, quindi non visibile e in una zona di non facile accesso".