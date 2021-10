Ricoverato a Roma con vuoti di memoria e senza sostegno: rintracciati contatti a Pisa

Nei giorni scorsi la Questura di Roma ha diramato un allert nazionale per la ricerca di prossimi congiunti di un uomo di 70 circa anni, ricoverato presso un ospedale locale che presentava vuoti di memoria, ricordando solo il suo nome e cognome e poche altre informazioni, fra cui quella aver vissuto in passato in provincia di Pisa essendo nato a Casciana Terme.

Immediatamente sono state attivate le procedure di indagine, ma dalla ricerca all’archivio dell’anagrafe comunale è risultato solo che lo stesso si era trasferito. E’ stato così contattato il parroco locale che, spulciando negli archivi, ha comunicato le generalità dell’ex moglie, da cui aveva avuto l’annullamento del matrimonio dalla Sacra Rota nel 1999. Rintracciata a Pisa lei ha riferito di non aver avuto più alcun rapporto con l’uomo dall’annullamento del matrimonio, ma ha comunicato che lo stesso aveva un figlio residente a Milano e una sorella che risiedeva a Firenze.

Gli agenti sono quindi riusciti a rintracciare la sorella, che ha dichiarato di non aver avuto più notizie del fratello da oltre 20 anni, ma che comunque sarebbe stata disponibile ad essere contattata dalla struttura ospedaliera che ha in carico il fratello.