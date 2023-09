E' stato siglato recentemente un accordo di collaborazione tra 'AOP Health Italy', azienda farmaceutica focalizzata sulla ricerca e sviluppo di terapie per le malattie rare e la terapia intensiva, e Croce Rossa Italiana, Comitato di Pisa. La partnership nasce per garantire assistenza e continuità terapeutica ai pazienti affetti da Ipertensione Arteriosa Polmonare e ai loro caregiver, assicurando la tempestiva disponibilità delle pompe di somministrazione infusionale anche in situazioni di emergenza, fine settimana e festività comprese. Il progetto è già attivo in diverse regioni e sarà successivamente esteso ad altre zone d’Italia.

"Siamo impegnati nella costante ricerca di soluzioni per migliorare le cure integrate e la qualità di vita dei pazienti", ha detto Nicola Zancan, General Manager di AOP Health in Italia. "Poter contare su un partner come Croce Rossa ci rende orgogliosi, certi di dare la massima assistenza ai pazienti che ne hanno necessità e ai loro familiari". "Assicurare i livelli di assistenza sanitaria ai cittadini ed in particolare a coloro che, vivono nella necessità di utilizzo di apparecchiature sanitarie essenziali per la erogazione delle terapie salvavita, è ritenuto da Croce Rossa Italiana una priorità. Per questo il Comitato CRI di Pisa è ben lieto di poter collaborare con AOP Health Italy", ha concluso Antonio Cerrai, Presidente Croce Rossa Italiana, Comitato di Pisa.

L'Ipertensione Arteriosa Polmonare (IAP) è una malattia rara che si verifica quando la pressione del sangue nelle arterie polmonari e nella parte destra del cuore raggiunge livelli troppo elevati, Questa condizione sottopone il ventricolo destro (deputato a pompare sangue verso i polmoni) a un sovraccarico di pressione e volume, che può condurlo all’insufficienza contrattile e allo scompenso. Se non viene trattata entro due o tre anni dalla diagnosi, porterà a un'insufficienza cardiaca potenzialmente letale. La diagnosi precoce e l'inizio di un trattamento adeguato sono importanti per controllare e ridurre la progressione della malattia e conseguentemente migliorare la prognosi.