Per lo sciopero generale previsto per oggi, 17 novembre, il sindacato degli infermieri Nursind ha promosso al contempo la protesta per i tagli al personale e la riduzione degli interventi chirurgici, con spostamento del personale infermieristico e oss in altri reparti. L'azienda ospedaliera, in una nota, ha voluto replicare puntualizzando le motivazioni organizzative per quanto riguarda la gestione degli interventi e quindi degli organici.

"I lavori di manutenzione straordinaria delle 6 sale del blocco operatorio del primo piano dell’Edificio 30 all’ospedale di Cisanello - scrive Aoup - erano necessari e non più rimandabili, e si è deciso di programmarli nel mese di dicembre proprio per mitigare il più possibile l’impatto sull’attività chirurgica quotidiana dato il calo fisiologico che si registra sempre in occasione delle festività natalizie. In ogni caso sono stati rimodulati solamente gli interventi programmati e non urgenti, dal momento che tutte le altre sale degli altri blocchi operatori dell’Edificio 30 sono in piena attività e continuano a svolgere gli interventi di emergenza-urgenza, quelli della linea oncologica (che è stata tutta mantenuta) e quelli non rimandabili in tutte le specialistiche che lì vi si svolgono. Un esempio su tutti: le cataratte, che ora sono state riprogrammate a inizio 2024, hanno avuto finora una media di attesa di 85 giorni (ben al di sotto, quindi, dei 180 previsti per legge) e, da gennaio al 31 ottobre 2023, in Aoup ne sono state effettuate circa 3100 (di cui il 98% erano in classe C, ossia interventi classificati senza alcuna urgenza). A questo proposito è utile precisare che uno slittamento di qualche mese non pregiudica, dal punto di vista clinico, la salute degli occhi né inficia l’efficacia dell’intervento, quand’anche trascorra qualche mese fra un occhio e l’altro, trattandosi di patologie non gravi e a lenta progressione".

"Riguardo agli altri interventi chirurgici, i volumi di attività del 2023 - prosegue la nota - mostrano una produzione sostenuta, ottenuta fra l’altro con personale dipendente, senza alcun ricorso al privato accreditato (nell’ambito del progetto di riduzione delle liste di attesa). Per citare solo qualche numero: fra interventi programmati, in regime di day-surgery o di ricovero ordinario, per tumori maligni rispetto al 2022 si è registrato un +11% di attività e +27% rispetto al 2019.

Non c’è stata quindi nessuna riduzione degli interventi in classe A né c’è alcuna intenzione di ridurre attività o dismettere alcunché. Riguardo alle assunzioni, l’Aoup sta già rivalutando per l'anno 2024 la rimodulazione del personale nell'ambito delle varie tipologie di reclutamento".